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На американский штат Миссури обрушилось торнадо: видео последствий

24 мая, 13:11

Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили


Миссури оправляется от разрушительного торнадо, пронесшегося этим американским штатом. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, трое. Еще два десятка человек травмированы. Среди жертв – супруги преклонного возраста, которых просто выбросило из дома. Их тела нашли почти за две сотни метров от жилья. Те, кому посчастливилось уцелеть, оценивают убытки и с ужасом вспоминают пережитое.

"В два счета сторону моего дома снесло. Я начала будить всех, забежала в комнату, где была внучка, и прикрыла ее собой, потому что в доме все разлетались. Мы пытались добежать до подвала, но не смогли, поэтому просто дожидались, когда все закончится. На нас падали кирпичи, куски крыши, было очень страшно", – рассказывает Аиша Маклейн.

Напомним, что в апреле на американские штаты Техас и Миссисипи также обрушился торнадо, жертвами которого стали четыре человека.

Кроме этого, недавно ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.

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Тег США, миссури, торнадо

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