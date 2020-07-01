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На авиабазе в США разбился истребитель: пилот погиб, видео с места крушения

1 июля, 18:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Самолет рухнул во время учебного вылета в Южной Каролине

В США, где ранее разбился двухмоторный самолет, произошла новая авиакатастрофа, которая привела к гибели летчика американских Военно-воздушных сил.

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Как сообщает Military.com, инцидент случился около 23:30 30 июня во время учебной миссии, которую пилот истребителя F-16 выполнял на авиабазе "Шоу" в городе Самтер, штат Южная Каролина.

Представители американских ВВС заявили, что пилот не выжил в результате падения – его госпитализировали, но он скончался в больнице.

Причину случившегося не назвали. Расследование обстоятельств крушения продолжается, хотя это уже назвали "несчастным случаем". Никто другой при этом не пострадал.

Командир 20-го истребительного крыла F-16D/CJ, к которому был приписан погибший летчик, Ларри Салливан попросил уважать конфиденциальность эскадрильи и личную жизнь родственников погибшего.

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Авиакатастрофа стала уже пятым инцидентом в ВВС США за последние шесть недель – ранее аварии произошли с F-15C в Великобритании, F-35A и F-22A на авиабазе "Эглин" в штате Флорида и с F-35A на авиабазе "Хилл" в штате Юта.

Напомним, в прошлом году в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18.

Также сообщалось, что в международном аэропорту в Коннектикуте упал бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны, в результате чего погибли семь человек.

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США крушение авиакатастрофа ВВС США авиабаза

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