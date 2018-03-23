На авиабазе в США смертник взорвал машину с баллонами газа

Сегодня, 09:55

Инцидент произошел в Калифорнии при въезде на авиабазу "Тревис"

Скриншот
Скриншот

В американском штате Калифорния вечером 22 марта при въезде на авиабазу Военно-воздушных сил "Тревис" смертник взорвал автомобиль, загруженный баллонами с пропаном.

Водитель погиб на месте, а горящий автомобиль оперативно потушили военнослужащие. Об этом сообщает телеканал CBS.

По словам источника журналистов в полиции штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и затем умышленно подорвал баллоны.

Личность мужчины установлена, однако данные пока не раскрываются. Полиция рассматривает версию теракта.

Угрозы для авиабазы нет. Дело расследуют специалисты Венно-воздушных сил, ФБР и полиции.

Отметим, база "Тревис" является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее в Пакистане смертник взорвал себя возле блокпоста на окраине города Лахор.

Сотрудники полиции принимали смену для охраны, когда произошел взрыв. Сообщалось о девяти погибших и 20 раненых. 

А перед этим произошло нападение на посольство США в Черногории. Неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.

Также мы писали о теракте в Кабуле, столице Афганистана, где после взрыва машины с взрывчаткой погибли как минимум семь человек.
США, теракт, взрыв, смертник, авиабаза

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