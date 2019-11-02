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На авиашоу в США разбился военный самолет

2 ноября, 20:45

Крушение потерпел военный самолет Grumman OV-1 Mohawk

/ Фото: CNN

В американском штате Флорида во время авиационного шоу произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб пилот военного самолета. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", - сообщили в Национальном совете безопасности.

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Как сообщается, крушение потерпел военный самолет Grumman OV-1 Mohawk около 13:15 по местному времени. О причинах происшествия не сообщается.

В пятницу прошел первый из трех дней авиашоу Стюарт в штате Флорида. Местная власть заявила, что другие мероприятия, запланированные на этот день, перенесены на субботу.

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Ранее мы писали, что в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушение небольшого двухмоторного самолета. В результате катастрофы погибли десять человек.

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