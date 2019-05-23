На борьбу с влиянием России в США предложили выделить 280 млрд долларов

Проект решения уже одобрен профильным комитетом Конгресса

Фото: AFP

В Конгрессе США одобрили законопроект, который запрещает помогать странам, которые поддерживают аннексию Крыма и выделяет 280 миллиардов долларов на противодействие влиянию России по всему миру.

Законопроект, одобренный комитетом палаты по ассигнованиям, предполагает выделение средств на поддержку программ по развитию демократии в России и странах Европы и Евразии, которые являются объектом или потенциально уязвимы для российских "кампаний злонамеренного влияния", сообщает "Голос Америки".

Детального описания программ документ не содержит. В нем, в частности, указывается, что "никакие средства" федерального бюджета США не могут выделяться для помощи стране, которая "предприняла конкретные шаги, направленные на поддержку или способствующие аннексии Крыма или другой территории в Украине Российской Федерацией".

Такие же ограничения предлагаются в отношении стран, которые признали независимость или установили дипломатические отношения с оккупированными Россией грузинскими территориями Абхазии и Южной Осетии.

Этот же законопроект ограничивает военное сотрудничество с Турцией, пока она рассматривает закупку российских систем ПВО С-400.

"Этот законопроект отражает приоритеты Конгресса в проведении внешней политики США. Он поддерживает многие позиции, которые отстаивают члены комитета и Конгресса от обеих партий, поддерживает важные инвестиции для защиты нашей национальной безопасности, финансирования наших обязательств и восстановления международной репутации Америки", – заявила председатель подкомитета по государственным и иностранным операциям и смежным программам Нита Лоуи.

Напомним, ранее Минфин США внес на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

Ранее сообщалось, что США пока не будут вводить второй пакет санкций против РФ по "делу Скрипалей". Окончательное решение примут президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, что в августе прошлого года Госдеп США уже ввел санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

Позже, как мы уже писали, Госдеп заявил о дополнительные санкциях в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после произошедшего в Солсбери.

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