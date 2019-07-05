У самолета лучшей европейской авиакомпании загорелся салон в полете
Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Бостона
В аэропорту американского Бостона совершил экстренную посадку лайнер с сотнями человек, на борту которого произошел пожар.
По данным BBC, ЧП случилось в ночь на 5 июля с рейсом VS138 авиакомпании Virgin Atlantic, которую ранее признали лучшим авиаперевозчиком Европы. Самолет направлялся из Нью-Йорка в Лондон.
Внезапно на борту воздушного судна с 217 пассажирами вспыхнул пожар. Причиной возгорания следователи считают неисправное устройство для подзарядки гаджетов.
"Наш экипаж немедленнo принял меры, и самолет успешно приземлился в Бoстоне", — заявили в Virgin Atlantic.
Несмотря на начавшуюся панику, в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. После посадки они были эвакуированы.
Напомним, ранее с Virgin Atlantic случился другой, менее опасный, инцидент - 36-летняя Ребекка Найш, которая летела из Лондона в Лас-Вегас, нашла на своем кресле женские кружевные трусы.
А несколько лет назад пилота Virgin Atlantic, управлявшего самолетом, который летел из Лондона в Нью-Йорк, ослепили лазером, из-за чего он принял решение о срочной посадке в качестве меры предосторожности.
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