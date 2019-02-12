На дне Тихого океана нашли обломки авианосца США, затопленного после боя с японцами в 1942 году

Эта битва считается решающим морским сражением на Тихом океане в ходе Второй мировой войны

На дне Тихого океана нашли обломки авианосца США, затопленного после боя с японцами в 1942 году 2019-02-12T22:30:00+02:00 США Эта битва считается решающим морским сражением на Тихом океане в ходе Второй мировой войны

















Американские исследователи обнаружили на дне Тихого океана обломки американского авианосца Hornet, затопленного после боя с японцами в 1942 году в ходе Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщил телеканал Си-би-эс.

По его данным, обломки боевого корабля обнаружили в южной части Тихого океана, близ Соломоновых островов, на глубине более 17 тысяч футов (около 5 км).

Исследователи нашли обломки корабля еще в конце января, но идентифицировать их удалось только сейчас. С помощью беспилотной подводной лодки, запущенной с исследовательского судна Petrel, были получены изображения некоторых его частей, на которых был обнаружено кодовое обозначение авианосца Hornet — CV-8.

Hornet — авианосец класса "Йорктаун" ВМС США. Он принимал участие в бомбардировке Токио в апреле 1942 года и в битве за Гуадалканал — один из Соломоновых островов, где находилась крупная военно-морская база США. Эта битва считается решающим морским сражением на Тихом океане в ходе Второй мировой войны и закончилась победой американских сил над японскими.











26 октября 1942 года авианосец "Хорнет" принимал участие в сражении у островов Санта-Крус, в ходе которого был атакован японской военной авиацией и получил сильные повреждения, около 140 членов его команды погибли в результате налета. Экипаж покинул корабль. Американские эсминцы торпедировали и потопили авианосец, чтобы он не достался противнику.

Ранее мы писали, что специалисты Австралийского института морских наук во время сканирования дна океана у северного побережья Западной Австралии обнаружили обломки затонувшего корабля. Согласно их данным, находка покоится на глубине 60 метров и простирается в длину на 37 метров. Она неожиданно появилась на сонаре во время картирования дна. По оценкам исследователей, останки относятся к некому кораблю, затонувшему в ХХ веке.

Напомним, в Америке на берег вынесло часть старинного корабля. В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века. На обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном.

Кроме этого, мы опубликовали эпичное видео: затонувший авианосец США нашли спустя 76 лет. Обломки USS Lexington, авианосца США, затонувшего в ходе сражения в Коралловом море, были обнаружены спустя 76 лет у побережья Австралии. Исследовательское судно Petrel сооснователя компании Microsoft Пола Аллена обнаружило "Лексингтон" в 926 километрах от побережья Австралии, на глубине 3000 метров.

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