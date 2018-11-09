На должность генпрокурора США претендует шесть кандидатов – Bloomberg

Сегодня, 08:45

Одним из наиболее вероятных кандидатов называют министра труда Алекса Акосту

Место главы Минюста США пока вакантно. Фото: AFP
Место главы Минюста США пока вакантно. Фото: AFP

В настоящий момент на вакантную должность Министра юстиции и генерального прокурора США претендуют шесть кандидатов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр труда Алекс Акоста, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда США Эдит Джонс в списке кандидатов, которых сотрудники Белого дома и советники президента США Дональда Трампа, рассматривают на пост генерального прокурора США.

Кроме того, собеседники агентства называют вероятными кандидатами генпроркурора Флориды Пэм Бонди и бывшего генпрокурора США Уильяма Барра.

Одним из наиболее вероятных кандидатов называют министра труда Алекса Акосту.

Некоторые республиканцы в Сенате поддерживают Акосту и считают, что его будет легче утвердить на должность, так как он уже министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, генерального прокурора Соединенных Штатов.

Временно исполняющим обязанности главы Минюста назначен Мэтью Уитэкер. До настоящего времени тот являлся начальником аппарата Сешнса.

В США опасаются, что Уитэкер может заблокировать расследование о российском вмешательстве в американские выборы.
США, Трамп, сешнс

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