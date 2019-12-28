На Гавайах разбился вертолет, есть погибшие: фото и видео

На борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых, предположительно, были несовершеннолетними

На Гавайях, где ранее разбился самолет, произошла новая трагедия – с экранов радаров пропал прогулочный вертолет, позже на острове Кауаи были обнаружены тела шести человек обнаружены. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Связь с вертолетом была потеряна в четверг (26 декабря). На борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых, предположительно, были несовершеннолетними, уточнила Береговая охрана США. Судьба седьмого человека пока не известна.

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Спасательная операция на Гавайах

Береговая охрана проводила поисково-спасательную операцию силами экипажей самолета HC-130 Hercules, вертолета MH-65 Dolphin, быстроходного катера "Уильям Харт". ВМС США предоставили многоцелевой вертолет для выполнения задач на море MH-60R Seahawk.

Полиция округа Кауаи ранее на своей странице в Facebook подтвердила обнаружение обломков гражданского вертолета. Он, предположительно, врезался в одну из гор.

Ранее сообщалось, что на американских Гавайях произошло падение в океан истребителя Hawker Hunter. Как пишет Associated Press, инцидент произошел во время учений Sentry Aloha.

Крушение произошло около острова Оаху, примерно в 5,5 км от столицы штата, города Гонолулу, откуда вылетел самолет.

Управлял воздушным судном 47-летний гражданский пилот, принимавший участие в учениях по контракту с Национальной гвардией США.

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