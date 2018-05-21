На Гавайях от извержения вулкана образовалось токсичное облако: появилось видео

Сегодня, 18:58

Лава извергающегося вулкана достигла берегов Тихого океана

Фото: AFP
Фото: AFP

Потоки лавы вулкана Килауэа  на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако. Видео облака появилось в социальных сетях. 

Местные власти призывают не приближаться к районам поблизости вулкана. Сотрудники местной обсерватории и национального парка были предварительно эвакуированы. 

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что из-за пепла к востоку от Килауэа также плохая видимость.

Взрыв в четверг является последним из серии взрывов.  Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.
США, вулкан, извержение, гавайи

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