На Гавайях от извержения вулкана образовалось токсичное облако: появилось видео

Потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако. Видео облака появилось в социальных сетях.

Местные власти призывают не приближаться к районам поблизости вулкана. Сотрудники местной обсерватории и национального парка были предварительно эвакуированы.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что из-за пепла к востоку от Килауэа также плохая видимость.

Взрыв в четверг является последним из серии взрывов. Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.