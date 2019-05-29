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На газоне Белого дома мужчина поджег себя

29 мая, 23:15

Мужчине немедленно оказали первую медицинскую помощь, прежде чем отправить в больницу

Белый дом
Белый дом. Фото: Pixabay

В США на лужайке перед Белым домом мужчина попытался совершить акт самосожжения, попытку самоубийства удалось вовремя остановить.

Об этом информирует The Independent.

"Секретная служба США сообщила о попытке самоубийства мужчины после того, как он поджег себя у газона Белого дома", – говорится в сообщении.

Американская секретная служба отметила, что необходимую помощь мужчине оказали чиновники Службы национальных парков и Парковой полиции США.

Инцидент произошел после 12:00 по местному времени. Мужчине немедленно оказали первую медицинскую помощь, прежде чем отправить в больницу.

Как сообщалось, в апреле этого года на территорию Мар-а-Лаго проникла китаянка Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Она смогла попасть на территорию поместья Трампа, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба.

Китаянке предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении на закрытую территорию. По первому обвинению ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов, а по второму — тюремный срок продолжительностью до года и штраф на 100 тысяч долларов.

Напомним, в прошлом году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия. 

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Тег США, Белый дом, самосожжение, самоубийство, мужчина

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