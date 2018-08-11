На Илона Маска подали в суд акционеры Tesla

Сегодня, 08:34

7 августа основатель компании опубликовал несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи 

Фото: AFP
Фото: AFP

Владельцы акций Tesla понесли потери после заявления ее основателя о возможном выводе компании с биржи. Акционеры считают, что Маск предоставил рынку ложную информацию, спровоцировав скачки цены. Об этом сообщает DW.

По информации агентства, группа акционеров американской компании-производителя электромобилей Tesla подала иск против основателя компании Илона Маска. Суд в Сан-Франциско в пятницу, 10 августа, принял коллективный иск к рассмотрению.

Также отмечается, что 7 августа основатель Tesla опубликовал несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи на своей странице в социальной сети. 

"Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенный движение на рынке", – сообщил один из акционеров компании. По его словам, основатель Tesla предоставил рынке "ложную" информацию, из-за чего "продавцы, которые играли на понижение, были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам".

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет сообщение Маска о возможном выводе компании с биржи по цене 420 долларов за акцию. В день публикации максимальная цена одной акции Tesla на фондовой бирже Нью-Йорка составляла 387 долларов 46 центов. К пятничному закрытию  стоимость одной акции упала до 355 долларов 49 центов.

Ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Из-за этого по итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала серьезный убыток.

Ранее акционеры Tesla проголосовали против предложения сместить Илона Маска с должности руководителя компании. Впрочем, из Tesla уволят 9% сотрудников.
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