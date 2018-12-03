На лыжах и в нижнем белье: в США прошли оригинальные забеги Санта Клаусов

Тысячи людей в ярких красных костюмах и наклеенных бородах съезжали с гор и устроили забег

Праздник приближается. Ровно три недели до католического Рождества. США активно готовятся к гуляниям. Елки уже украшены. А американцы устроили развлечения. Тысячи людей в ярких красных костюмах Санта Клаусов и с наклеенными бородами устроили оригинальный забег и массовый спуск с гор. А все ради благородной цели.

Массовый заезд на лыжах и сноубордах устроили в штате Мэн. Более двухсот американцев спустились с горы в костюмах Санта Клаусов.

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Традиции под названием "Воскресный Санта" уже 19 лет. Без бороды, ремня и шапки на старт не пустим – предупреждают организаторы. Но в конце концов, дело не в костюме. В этот день каждый может превратиться в настоящего дедушку-волшебника. Ведь, заплатив 20 долларов за участие в мероприятии, – помогаешь нуждающимся. В этом году собрали более 4000 долларов.

"Энергетика невероятная! Серьезно, это самый сказочный день в году", – говорит Кэролин Октера организатор "Воскресным Санты".

Те, кто кататься не умеет или не любит, в штате Мэн устроили забег Санта Клаусов. К нему также присоединились сотни американцев.

В откровенном костюме пробежался участник марафона в прохладном Ливерпуле. А в жарком Каракасе Санты были более сдержанными. Волонтеры устроили праздник для детей из бедных семей. Подарками стали одежда и еда.

Напомним, в Запорожье рассказали о ценах на елки. Так, по данным ведомства, в этом году лесохозяйственные предприятия Запорожской области планируют продать 9200 новогодних елок. Ценовая политика на новогодние елки в этом году остается в среднем на уровне прошлого года — около 76 гривен за погонный метр.

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Кроме того, эксперты рассказали, куда поехать на Новый год 2019: пока одни украинцы не могут свыкнуться с приходом осени и тем более зимы, другие активно думают, где отпраздновать Новый год, и "Сегодня" выяснила, сколько удастся сэкономить при раннем бронировании и во сколько обойдутся новогодние праздники вне родного города.