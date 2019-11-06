На МКС скоро испекут первое космическое печенье в истории человечества: видео

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Вкус неземной выпечки вскоре смогут почувствовать астронавты на Международной космической станции. Впервые в истории там попытаются испечь космическое печенье. Чтобы сделать это в условиях невесомости к орбитальному комплексу уже доставили специальную духовую печь.

Двигатели взрываются огнем и ракета-носитель с космическим кораблем "Сигнус" стартует с космодрома в Вирджинии. Людей на ее борту нет, зато есть почти четыре тонны груза. Кроме продовольствия, бытовых вещей и оборудования для научных опытов, корабль везет необычный груз – духовку для выпечки печенья. Разработчики экспериментального прибора объясняют – зачем его создали

Айан Фихтенбаум, основатель компании-разработчика духовки:

"Мы хотели сделать космос более гостеприимным. Чтобы дать то, что имеют люди на земле. И сделать пребывание на орбите комфортным для будущих космических путешественников".

Джордана Фихтенбаум, основательница компании разработчика духовки:

"Если со свежей выпечкой они будут меньше скучать по дому и чувствовать себя лучше – пора сосредоточиться на таких вещах".

Еды собственного приготовления на орбите нет, в основном сублимированные продукты. Их доставляют с Земли в вакуумных упаковках, блюда только разогревают или добавляют воду. Поупражняться в кулинарии космонавтам пришлось разве что 2 года назад, когда в невесомости готовили пиццу. Замороженное тесто для лепешек ждет духовку еще с лета.

Разработчики говорят – выпекание одной лепешки продлится от 15 минут, а вот что получится в условиях нулевой гравитации: печенье или плоский блин – сказать не могут.

"Этот прибор не будет работать на Земле. Потому что здешние духовки основном работают благодаря конвекции, то есть циркуляции теплого воздуха. Но в космосе этого не будет. Нагревательные элементы этой печи расположены так, чтобы создать тепловой карман в центре духовки", – объясняет Айан Фихтенбаум основатель компании-разработчика духовки.

Наесться печенья вволю астронавтам не удастся – три из пяти сладостей отправят на Землю для анализа.

Сейчас космический грузовик уже успешно пристыковался к МКС. Поэтому вскоре экипаж во главе с итальянцем Лукой Пармитано попытается испечь печенье с шоколадными крошками и стать первыми, кто почувствовал аромат свежей выпечки на орбите.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Нью-Мексико прошли испытания многоразового космического корабля Starliner. Планируется, что 17 декабря он повезет на Международную космическую станцию четырех астронавтов.

А еще мы писали о том, что NASA начала подготовку к первой межзвездной миссии. В конце 2021 года Брандт и его коллеги представят подробный план по ее разработке следующие 10 лет. Основная идея первой межзвездной миссии – запустить космический корабль весом менее 770 килограмм на громадной ракете, которая позволит аппарату развить достаточную скорость, чтобы покинуть Солнечную систему и выйти за ее пределы.

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