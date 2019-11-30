На МКС сломались туалеты, а наркокартели окончательно "достали" Трампа: главные новости мира

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Что означало молчание бразильского министра в прямом эфире и чего добиваются французские фермеры – читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В России признали преступной организацию, воевавшую в Сирии и на Донбассе

Недавно командиром боевиков были раскрыты махинации ФСБ на Донбассе, а теперь сотрудников российской спецслужбы подозревают в совершении ряда преступлений в самой России. Следственный комитет РФ (СКР) установил, что на ФСБшников работала частная военная компания (ЧВК), участвовавшая в боях на Донбассе и в Сирии, которая занималась бандитизмом по приказу спецслужб.

Речь идет о региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания "Е.Н.О.Т. корп."). Ее лидер и несколько участников заподозрены в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах, причем якобы по заказу кураторов из ФСБ. Эти лица также воевали на Донбассе и в Сирии.

Следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко назвал эту организацию преступной, вынеся пять постановлений о возбуждении уголовных дел. Отмечается, что в этих уголовных производствах фигурируют сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев, которые подозреваются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, банды, а также разбоев и краж. Также в Следкоме РФ считают, что данная ЧВК фактически являлась структурным звеном банды для решения силовых вопросов ФСБ. Чекисты якобы привлекали "енотов" к оперативной работе, а в последствие и в качестве исполнителей преступлений.

"Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий", – говорится в материалах производства.

Следователь СКР отмечает, что представители частной военной компании вместе с официальными силовиками являлись на обыски в домах и офисах, а после этого выносили различные ценности и технику. Так, у фигурантов одного из уголовных производств они похитили деньги и ценности на общую сумму 4,8 млн руб.

"Протест тракторов" в Париже: фермеры парализовали столицу Франции

Спустя месяц после "протеста тракторов" в Германии, аналогичную акцию провели и фермеры Франции. Так, работники аграрного сектора провели 27 ноября в Париже акцию протеста против ухудшения условий для их работы из-за требований международных организаций и решений местных властей.

В Федерации национальных профсоюзов сельхозпроизводителей уточнили, что в акции участвовали 10 тысяч человек на 1500 тракторах. Часть протестующих не поехала в Париж, а блокировала дороги вокруг столицы, в частности, трассу, которая ведет в аэропорт Шарля де Голля. Кроме того, блокировались и дороги, которые связывают Париж с другими крупными городами.

Протестующие выступают против международных соглашений о свободе торговли, против внутренних директив, которые ограничивают их работу, против конкуренции со стороны импортной продукции.

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Кроме того, они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

Напомним, что ранее в этом году работники аграрного сектора протестовали и в других странах. Например, в польской столице они высыпали на дороги несколько мешков с яблоками, жгли шины и положили на трамвайные пути свиные туши.

Бразильский министр провела необычный перфоманс в защиту женщин

В Бразилии министр созвала в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября, пресс-конференцию, на которой не проронила ни единого слова. Видеозапись необычного перформанса глава Министерства по делам женщин, семьи и правам человека Дамарес Алвес опубликовала на своей странице в Twitter.

На снятых кадрах чиновница с озадаченным видом смотрит на собравшихся вокруг нее журналистов, крутит в руках мобильный телефон, молча кивает в ответ на вопросы, покусывает губы, затем разводит руками и уходит.

Ее идею поняли далеко не все. Поэтому через пару часов Алвес опубликовала видеоролик с объяснениями.

"Своим минутным молчанием я хотела донести до репортеров, что женщину нельзя вынуждать хранить молчание. Они, конечно же, забеспокоились, поскольку сначала не поняли произошедшего", — сказал она.

Дамарес Алвес призвала всех представительниц слабого пола, которые столкнулись с насилием, обращаться на горячую линию министерства.

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США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций

США внесут в список террористических структур мексиканские наркокартели. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Они будут внесены. Я работал над этим в течение последних 90 дней. Вы знаете, это не так просто, вы должны пройти через процесс", - сказал Трамп в одном из интервью.

Отметим, что недавно Трамп в своем Twitter предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли".

Добавим, что в США членам организации, признанной террористической структурой, запрещено оказание помощи и поддержки. Они также лишаются права въезда в страну. А финансовые учреждения, которые располагают средствами террористических организаций, должны их заблокировать и сообщить об этом минфину.

На МКС сломались все туалеты: как космонавты вышли из ситуации

Космонавты, которые находятся на Международной космической станции, оказались в достаточно пикантной ситуации – у них вышли из строя все туалеты.Об инциденте сообщил в трансляции командир экипажа МКС, итальянский космонавт Лука Пармитано.

По его словам, туалетом, расположенным в американском сегменте, нельзя пользоваться из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском — из-за сигнализации переполненного бака. Еще два туалета есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но согласно установленным правилам, они используются только в случае крайней необходимости.

В связи с этим космонавты были вынуждены использовать "памперсы". Спустя некоторое время космонавты сообщили, что туалеты удалось починить.

Стоит отметить, что в настоящее время, помимо Пармитано, экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр.

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