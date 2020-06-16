Українська
$ 26,84
30,21
  1. Мировые новости
  2. США

На планете количество случаев заражения коронавирусом перевалило за 8 млн человек

16 июня, 02:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во 8 млн человек. Об этом информируют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Число заразившихся на данный момент составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных. Больше всего заражений (2 110 791 выявленный случай) зафиксировано в США. В Соединенных Штатах умерли 116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. Далее по числу заражений следует Бразилия с 888 271 выявленным случаем заражения, 43 959 смертями 472 313 выздоровевшими пациентами.

Реклама

В тренде
Смертельное ДТП Михаила Ефремова и похороны Джорджа Флойда: главное в мире за неделю

Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса в Украине за месяц выросла почти вдвое. Врачи отметили, что от начала симптомов до смерти от коронавируса проходило 14 дней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Бразилия Великобритания США смерть заражение коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавируса
Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавирусаСША
Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу крови
Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу кровиСША
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книги
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книгиСША
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины России
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять