На планете количество случаев заражения коронавирусом перевалило за 8 млн человек

Больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во 8 млн человек. Об этом информируют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Число заразившихся на данный момент составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных. Больше всего заражений (2 110 791 выявленный случай) зафиксировано в США. В Соединенных Штатах умерли 116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. Далее по числу заражений следует Бразилия с 888 271 выявленным случаем заражения, 43 959 смертями 472 313 выздоровевшими пациентами.

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Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса в Украине за месяц выросла почти вдвое. Врачи отметили, что от начала симптомов до смерти от коронавируса проходило 14 дней.

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