На штат Иллинойс в США обрушился торнадо: более 20 человек пострадали

Сегодня, 07:18

Стихия повредила около 100 домов в штате

Фото: архив
Фото: архив

В американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, из-за действия разбушевавшейся стихии на территории штата повреждены 100 домов.  Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городе Тейлорвилл в центральной части штата. В этом городе у многих домов обрушились крыши и произошли разрывы линий электропередач. Чрезвычайные службы сейчас оценивают нанесенный стихией ущерб. 

Напомним, что недавно жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности. Кроме того, в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства.

Также мы писали, что летом торнадо обрушилось на американский штат Айова летом и повлекло за собой разрушения и эвакуацию местных жителей. В частности, в городе Пелла был нанесен серьезный ущерб одному из местных предприятий. Несколько его сотрудников получили травмы различной степени тяжести. 
США, стихия, разрушения, пострадавшие, иллинойс, торнадо
Источник:

ТАСС

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