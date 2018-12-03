На штат Иллинойс в США обрушился торнадо: более 20 человек пострадали

В американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, из-за действия разбушевавшейся стихии на территории штата повреждены 100 домов. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городе Тейлорвилл в центральной части штата. В этом городе у многих домов обрушились крыши и произошли разрывы линий электропередач. Чрезвычайные службы сейчас оценивают нанесенный стихией ущерб.

Напомним, что недавно жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности. Кроме того, в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства.

Также мы писали, что летом торнадо обрушилось на американский штат Айова летом и повлекло за собой разрушения и эвакуацию местных жителей. В частности, в городе Пелла был нанесен серьезный ущерб одному из местных предприятий. Несколько его сотрудников получили травмы различной степени тяжести.