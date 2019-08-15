На США обрушился новый торнадо: видео удара стихии

Спустя несколько месяцев после смертельного торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, как сокрушительные ураганы и торнадо пронеслись по Среднему Западу США.

В частности, мощный смерч обрушился на штат Миннесота, где лишь чудом не нанес вреда людям и их домам, повредив только посевы.

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В Канзасе – ситуация обстоит хуже. Ветер в штате был такой мощный, что разбросал многотонные грузовики по трассе, словно игрушки. Из-за того, что ветер сдул два десятка фур, дорогу пришлось перекрыть на несколько часов.

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Впрочем, также обошлось без тяжело травмированных.

Напомним, что в мае разрушительные смерч обрушился на штат Миссури. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, три человека и еще два десятка были ранены.

Кроме того, в этом же месяце от урагана пострадал и города Эль-Рино в штате Оклахома. В результате удара стихии два человека и около 30 пострадали. Скорость ветра достигала 264 км/ч. Ураган длился около четырех минут и прошелся по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселения.

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