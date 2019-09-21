На стадионе в США произошла стрельба: ранены двое подростков-игроков

Стрельба произошла во время футбольного мачта между школьными командами штата Филадельфия в США, двое подростков получили ранения, также были ранены и сами стрелки. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Так, по предварительным данным, на стадионе возле автофургона между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился стрельбой около 03:00 по киевскому времени. В итоге полиция эвакуировала со стадион зрителей, а также игроков команд, двое из которых – подростки 14 и 15 лет – были ранены. Их госпитализировали.
Также в больницу отправили и стрелявших мужчин, однако пока что точно не сообщается, числятся ли они задержанными.
При этом в сети появилось видео паники на стадионе после стрельбы.
Ранее по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне. По предварительным данным, погибла молодая девушка. Пострадавшие — мужчина и женщина — были доставлены в больницу.
Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.
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