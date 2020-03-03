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На столицу одного из штатов США обрушился торнадо: фото и видео

3 марта, 16:59

Станислав Кожемякин

В Нэшвилле и его окрестностях девять человек погибли в результате непогоды

На штат Теннесси на юго-востоке США, где ранее арестовали дочь Стивена Спилберга, обрушился торнадо, который принес с собой масштабные разрушения и лишил жизни местных жителей.

Как пишет The New York Times, жертвами стихии стали не менее девяти человек: четверо погибли в округе Патнам, двое – в округе Уилсон, еще один – в округе Бентон. Кроме того, двоих человек ураган убил в столице штата – 600-тысячном городе Нэшвилл.

Также в результате торнадо есть пострадавшие и пропавшие без вести, но их точное количество не уточняется. Полицейские обходят дом за домом в поисках выживших и людей, которым может понадобиться помощь.

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В Нэшвилле и окрестности города стихия разрушила более 40 зданий, сорвала крыши жилых домов и повредила линии электропередач, лишив без света 44 тыс. человек.

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Видео: Reuters
Видео: Reuters

Напомним, ранее в этом году торнадо обрушился на южные штаты США – Луизиану, Техас, Алабаму и Северную Каролину. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек.

А осенью смерч нанес большой урон целому району в Далласе, одном из крупнейших американских городов: стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, оставив более 95 тыс. жителей без электричества.

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жертвы ураган смерч Теннесси торнадо

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