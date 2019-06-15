На территорию Белого дома пытался перелезть мужчина
Сотрудники Секретной службы задержали нарушителя
Служащие отвечающей за личную безопасность президента США Секретной службы, которая в апреле лишилась своего руководителя, задержали мужчину во время попытки перелезть через ограду Белого дома.
Ссылаясь на заявление ведомства, телеканал ABC сообщает, что инцидент произошел вечером 14 июня к северо-западу от здания Министерства финансов, которое находится в непосредственной близости от резиденции президента США.
Сотрудники Секретной службы немедленно отреагировали на происшествие и задержали мужчину. Помимо незаконного проникновения на территорию Белого дома ему предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции. Личность задержанного пока не раскрывается.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в этом месяце – в начале июня другой мужчина попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Сотрудники Секретной службы были вынуждены открыть по нему огонь.
Кроме того, ранее в этом году на территорию принадлежащего президенту поместья Мар-а-Лаго проникла китаянка Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Она смогла попасть на территорию поместья Трампа, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба.
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