На территорию Белого дома пытался перелезть мужчина

Сотрудники Секретной службы задержали нарушителя

Фото: Pixabay

Служащие отвечающей за личную безопасность президента США Секретной службы, которая в апреле лишилась своего руководителя, задержали мужчину во время попытки перелезть через ограду Белого дома.

Ссылаясь на заявление ведомства, телеканал ABC сообщает, что инцидент произошел вечером 14 июня к северо-западу от здания Министерства финансов, которое находится в непосредственной близости от резиденции президента США.

Сотрудники Секретной службы немедленно отреагировали на происшествие и задержали мужчину. Помимо незаконного проникновения на территорию Белого дома ему предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции. Личность задержанного пока не раскрывается.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в этом месяце – в начале июня другой мужчина попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Сотрудники Секретной службы были вынуждены открыть по нему огонь.

Кроме того, ранее в этом году на территорию принадлежащего президенту поместья Мар-а-Лаго проникла китаянка Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Она смогла попасть на территорию поместья Трампа, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На территорию Белого дома пытался перелезть мужчина". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"