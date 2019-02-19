Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

На Трампа подали в суд из-за ЧП: президент ответил на обвинения

Сегодня, 16:24

Трамп напомнил штату Калифорния о миллиардах, потраченных на неудачный инфраструктурный проект

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
На Трампа подали в суд из-за ЧП: президент ответил на обвинения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c10/737/5c6c10737101e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c10/737/5c6c10737101e.jpg США Трамп напомнил штату Калифорния о миллиардах, потраченных на неудачный инфраструктурный проект

Руководство штата Калифорния реализует проекты в сотни раз дороже строительства стены на границе США с Мексикой, заявил американский президент Дональд Трамп в ответ на иск, который подали в суд Сан-Франциско губернаторы 16 штатов против введения чрезвычайного положения.

"Как я предсказывал, 16 штатов, большинством из которых руководят выступающие за открытую границу демократы и радикальные левые, подали иск, и, конечно же, в 9-ый округ! Очевидно, за это отвечает Калифорния – штат, который потратил миллиарды долларов на вышедший из-под контроля проект скоростных поездов без надежды на его завершение", – написал Трамп в Twitter.

В другом "твите" он добавил, что на нереализованный проект скоростных поездов в Калифорнии обошел "в сотни раз дороже" так называемой "стены Трампа", а перерасход средств на него "достиг мирового рекорда".

Напомним, что в минувшую пятницу глава Белого дома подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения, а позже он подписал и правительственный бюджет США и, таким образом, предотвратил очередной шатдаун.

Как мы уже писали, советник американского президента Стивен Миллер предупредил, что Трамп наложит вето на любые попытки Конгресса отменить режим чрезвычайного положения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чрезвычайное положение, Трамп, Дональд Трамп, стена Трампа

Вы сейчас просматриваете новость " На Трампа подали в суд из-за ЧП: президент ответил на обвинения". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Япония опасается встречи Трампа и Ким Чен Ына: стала известна причина

Вчера, 09:08

Особое беспокойство вызывает то, что Трамп может договориться только о ликвидации межконтинентальных баллистических ракет

Трамп пригрозил венесуэльским военным за поддержку Мадуро

Сегодня, 01:11

По словам американского президента, силовики и военные должны слушать президента Гуайдо

Трамп подписал правительственный бюджет США

16 февраля, 02:07

Остальные средства Трамп планирует привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации

Трамп завил, что Синдзо Абе подал его кандидатуру на Нобелевскую премию мира

16 февраля, 08:21

Трамп также пожаловался на Нобелевскую премию президента Барака Обамы

Шатдауна не будет: сенат США утвердил бюджет

15 февраля, 09:20

Финансирование утвердили до сентября 2019 года

Трамп сегодня объявит режим ЧП в США – Белый дом

15 февраля, 09:49

Это откроет главе США доступ к дополнительным средствам для строительства стены на границе с Мексикой

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

В Украине озвучили печальный прогноз о конфликте на Донбассе

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Умер известный советский певец и актер (фото)
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Королёва удивила своей фигурой

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах