На Трампа подали в суд из-за ЧП: президент ответил на обвинения

Трамп напомнил штату Калифорния о миллиардах, потраченных на неудачный инфраструктурный проект

Дональд Трамп. Фото: AFP

На Трампа подали в суд из-за ЧП: президент ответил на обвинения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c10/737/5c6c10737101e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c10/737/5c6c10737101e.jpg 2019-02-19T16:24:00+02:00 США Трамп напомнил штату Калифорния о миллиардах, потраченных на неудачный инфраструктурный проект

Руководство штата Калифорния реализует проекты в сотни раз дороже строительства стены на границе США с Мексикой, заявил американский президент Дональд Трамп в ответ на иск, который подали в суд Сан-Франциско губернаторы 16 штатов против введения чрезвычайного положения.

"Как я предсказывал, 16 штатов, большинством из которых руководят выступающие за открытую границу демократы и радикальные левые, подали иск, и, конечно же, в 9-ый округ! Очевидно, за это отвечает Калифорния – штат, который потратил миллиарды долларов на вышедший из-под контроля проект скоростных поездов без надежды на его завершение", – написал Трамп в Twitter.

В другом "твите" он добавил, что на нереализованный проект скоростных поездов в Калифорнии обошел "в сотни раз дороже" так называемой "стены Трампа", а перерасход средств на него "достиг мирового рекорда".

Напомним, что в минувшую пятницу глава Белого дома подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения, а позже он подписал и правительственный бюджет США и, таким образом, предотвратил очередной шатдаун.

Как мы уже писали, советник американского президента Стивен Миллер предупредил, что Трамп наложит вето на любые попытки Конгресса отменить режим чрезвычайного положения.

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