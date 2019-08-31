Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

На убийцу Кеннеди напали в тюрьме

31 августа, 15:27

Палестинец Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Сан-Диего

Серхан Серхан

Серхан Серхан / Фото: Wikipedia

Палестинец Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди, получил ножевые ранения в тюрьме в Сан-Диего, сообщил таблоид TMZ.

По данным издания, нападение произошло во дворе тюрьмы накануне вечером. По словам источника, подозреваемый в нападении уже определен.

Между тем агентство Associated Press сообщает со ссылкой на Калифорнийский департамент исправительных учреждений и реабилитации, что служащие тюрьмы оперативно отреагировали на инцидент, пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное.

Реклама

В официальном заявлении имя пострадавшего заключенного не разглашается, однако знакомый с ситуацией источник агентства сообщил, что речь идет об осужденном по делу об убийстве Кеннеди.

В тренде
Пресс-конференция Зеленского и Дуды: онлайн-трансляция

Покушение на Роберта Кеннеди – младшего брата убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди – было совершено 5 июня 1968 года. Нападение произошло сразу после того, как он произнес речь в честь победы на предварительных выборах в штате Калифорния. Кеннеди получил смертельное огнестрельное ранение и умер на следующий день, 6 июня.

На месте преступления был задержан 24-летний Серхан. Первоначально он был приговорен к смертной казни, однако затем наказание смягчили и он был осужден пожизненно. Сейчас Серхану 75 лет.

Ранее сообщалось, что рассекречены уникальные документы об убийстве Джона Кеннеди.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США убийство кеннеди

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дня
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дняПолитика
Советник Трампа Болтон в Киеве: последнее китайское предупреждение
Советник Трампа Болтон в Киеве: последнее китайское предупреждениеУкраина
Болтон рассказал о ситуации с поставкой Javelin в Украину
Болтон рассказал о ситуации с поставкой Javelin в УкраинуУкраина

Новости партнеров

Loading...