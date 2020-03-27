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На улицах Нью-Йорка появились мобильные морги для жертв коронавируса: фото и видео

27 марта, 13:15

Денис Беспалов

Последний раз Нью-Йорк принимал такие решительные меры, после террористических атак 11 сентября 2001 года

Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа жертв коронавируса. Как сообщает CNN, прицепы-рефрижераторы, которые будут использоваться в качестве самодельных моргов, появились возле двух больниц города.

Последний раз Нью-Йорк принимал такие решительные меры после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Мобильные морги в Нью-Йорке. Источник: REUTERS/NBC

Временные морги сигнализируют об историческом вызове из-за кризиса в области здравоохранения, отмечает CNN.

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Согласно последним данным, в Нью-Йорке зафиксированы почти 22 тысячи случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тысяч случаев COVID-19, умерло более 1,1 тысячи человек.

Как известно, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже объяснил, почему так произошло.

Тем временем Китай, где была зафиксирована самая первая вспышка коронавируса закрывает границы от иностранцев, чтобы не эпидемия не повторилась.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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