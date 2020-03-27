На улицах Нью-Йорка появились мобильные морги для жертв коронавируса: фото и видео

Последний раз Нью-Йорк принимал такие решительные меры, после террористических атак 11 сентября 2001 года

Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа жертв коронавируса. Как сообщает CNN, прицепы-рефрижераторы, которые будут использоваться в качестве самодельных моргов, появились возле двух больниц города.

Последний раз Нью-Йорк принимал такие решительные меры после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Мобильные морги в Нью-Йорке. Источник: REUTERS/NBC

Временные морги сигнализируют об историческом вызове из-за кризиса в области здравоохранения, отмечает CNN.

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Согласно последним данным, в Нью-Йорке зафиксированы почти 22 тысячи случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тысяч случаев COVID-19, умерло более 1,1 тысячи человек.

Как известно, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже объяснил, почему так произошло.

Тем временем Китай, где была зафиксирована самая первая вспышка коронавируса закрывает границы от иностранцев, чтобы не эпидемия не повторилась.

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