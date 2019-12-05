На верфи в Перл-Харбор произошла стрельба: есть погибшие

Источники местных СМИ утверждают, что среди пострадавших есть мирные жители

/ Фото: hawaiinewsnow.com

На морской верфи на базе Перл-Харбор произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и не менее трех человек получили ранения.

Об этом сообщает телеканал KHNL в программеHawaii News Now.

В официальном Twitter базы Пёрл-Харбор – Хикэм говорится, что службы безопасности реагируют на поступившие сообщения о стрельбе, доступ к базе закрыт.

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По данным телеканала, в результате стрельбы пострадали три человека, двое из которых находятся в критическом состоянии. Источники издания утверждают, что среди пострадавших есть мирные жители.

Как заявил очевидец происшествия, нападавший покончил с собой. По некоторым данным, стрелок был в военной форме.

Объединенная база ВМС и ВВС США Перл-Харбор — Хикем расположена в штате Гавайи.

По словам источников, в настоящее время "ситуация под контролем". Не исключается, что раненых может быть больше.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Напомним, ранее в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

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