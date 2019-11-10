На водных гонках в США столкнулись две скоростных лодки: видео

Авария произошла во время пятого круга гонки SuperStock во Флориде

В США столкнулись две скоростных лодки – не разминулись во время пятого круга гонки SuperStock у острова Ки-Вест во Флориде, где этим летом арестовали 26-летнего американца за пост в Facebook c угрозой расправиться с покупателями в супермаркете.

В результате аварии катера синхронно взлетели в воздух и перевернулись, после чего водные гонки пришлось временно остановить. Позже в этот же день они продолжились.

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В итоге экипажам обоих лодок удалось выбраться из воды живыми, после чего их доставили в больницу на обследование.

Напомним, в прошлом году в американском штате Орегон катер, не заметив лодки с рыбаками, врезался в нее на огромной скорости. Рыбаки остались живы, но получили травмы рук и ног и подали на капитана второго судна в суд.

А пару месяце назад у побережья Санта-Барбары штата Калифорния сгорело и затонуло коммерческое судно Conception, которое использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом. В результате случившегося десятки человек погибли. Как сообщили в полиции, главной причиной гибели людей стало отравление дымом.

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