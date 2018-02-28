На военной базе в США 11 человек пострадали после вскрытия письма

Сегодня, 03:45

У них появились симптомы ожогов на руках и лице

twitter.com/FortMyerFire
twitter.com/FortMyerFire

На военной базе Форт Майер в округе Арлингтон (недалеко от Вашингтона) одиннадцать человек пострадали после вскрытия письма. Об этом сообщает местная пожарная служба в Twitter.

"Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании. Всех эвакуировали", - говорится в сообщении.

По данным CNN, у пострадавших появились симптомы ожогов на руках и лице. У одного человека было носовое кровотечение. Трое из пострадавших госпитализировали. Их состояние стабильное.

Пока неизвестно, что находилось в письме. Дело передано в ФБР.

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Как сообщалось, письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в офис экс-президента США Барака Обамы пришел конверт с белым порошком.

Ранее невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.
США, письмо, ожог, военная база, эвакуировали, белый порошок
Источник:

"Сегодня"

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