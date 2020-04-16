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На заснеженной трассе возле Чикаго в одной аварии столкнулись полсотни автомобилей

16 апреля, 22:02

Сергей Пономаренко

Из-за метелей на автодорогах в городе и в его окрестностях - почти нулевая видимость

В Соединенных Штатах Америки, которые на данный момент являются наиболее пострадавшей от коронавируса страной,выпал снег.

Больше всего замело Чикаго. На улицах города из-за метели – почти нулевая видимость. А столбики термометров показывают 1 градус мороза.

Работники коммунальных служб призывают водителей без лишней надобности не выезжать из дома. Ведь, кроме всего прочего, на дорогах образовалась гололедица. Спасательные службы зафиксировали уже десятки аварий. Самая крупная произошла на одном из шоссе неподалеку Чикаго. Там столкнулись почти полсотни автомобилей. В результате ДТП никто не погиб, но 14 человек пришлось госпитализировать.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как вследствие массового ДТП с участием более 60 машинв США пострадали десятки людей.

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35 человек с различными травмами, в том числе и критическими, доставили в больницы.

Также "Сегодня" писали о том, как в США в страшном столкновении с автомобилем погибли семеро байкеров.

Пикап врезался в колонну мотоциклистов, ехавших навстречу.

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Источник: Сегодня

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