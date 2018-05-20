На заводе в Техасе произошел масштабный пожар: более 20 пострадавших

На месте происшествия во время инцидента находились около 250 человек

В американском штате Техас, в котором недавно произошла стрельба в школе, на заводе Kuraray America, во время масштабного пожара пострадали не менее 22 человек. Об этом сообщает АВС13.

Как сообщают сотрудники завода, на момент возгорания, на месте происшествия находились около 250 человек. На данный момент огонь ликвидировали и опасности для горожан нет. Всех пострадавших госпитализировали в больницы.

По предварительным данным, причиной возгорания стал сломанный клапан.

Не так давно химический завод загорелся в американском штате Луизиана. В небо поднимались столбы густого черного дыма, который был виден за несколько километров.

Напомним, ранее в Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжело раненых.

Также рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

В баварском городе Эльтманн произошел взрыв на заводе по изготовлению комплектующих для автомобилей.



