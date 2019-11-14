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Над США пронесся метеорит: видео

14 ноября, 18:33

Был замечен над восемью штатами, а взорвался над Сен-Луисом

Яркая вспышка света и громкий гул напугали американцев. В небе над Сен-Луисом, расположенном в американском штате Миссури, взорвался метеор. Перед этим огневая пуля пролетела над Америкой, ее заметили тысячи человек в восьми штатах. Сгорел метеор в атмосфере, или упал на землю – пока неизвестно.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как гигантский шар из космоса ночью осветил остров. 16 августа в 20:39 по Гринвичу жители Сардинии стали свидетелями, как огромный шар ослепительной яркости осветил весь остров. Один из водителей оказался очевидцем космического события, зафиксировав полет сгорающего в атмосфере метеора на камеру видеорегистратора.

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Напомним, что ранее космическая обсерватория SOHO записала на видео момент, как комета на огромной скорости врезается в Солнце. По словам астрономов, объект является одной околосолнечных комет Крейца, образовавшихся несколько столетий назад.

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Также недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности, который был вызван падением огромного метеорита, породивший яркую вспышку.

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США метеорит миссури

Источник: Сегодня

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