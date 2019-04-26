Наибольшую угрозу в сфере шпионажа для США представляет Китай – ФБР
Действия Китая выходят за рамки свободной экономической конкурентной борьбы
Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности. Об этом в пятницу заявил директор ФБР США Кристофер Рей на выступлении в Вашингтоне.
"Ни одна страна не представляет большей угрозы в сфере шпионажа, чем Китай. Китай впервые применил социальный подход к краже инновационных технологий всеми возможными способами у большого числа компаний, университетов и организаций. Они делают это через разведывательные службы, государственные предприятия, якобы частные компании, через студентов и ученых", - заявил он.
"Это выходит за рамки свободной экономической конкурентной борьбы. Это незаконно и угрожает нашей экономической, национальной безопасности. Они стремятся добиться экономического развития за наш счет, и США далеко не их единственная цель", – сказал Рэй.
Как ранее заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, для президента США Дональда Трампа приоритетом является вопрос о краже интеллектуальной собственности, в которой США обвиняют Китай, а также практика, в соответствии с которой власти азиатской страны в качестве условия доступа их продукции на свой рынок требуют от иностранных инвесторов передачи прав на использование их технологий китайским партнерам.
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