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Наибольшую угрозу в сфере шпионажа для США представляет Китай – ФБР

26 апреля, 16:23

Действия Китая выходят за рамки свободной экономической конкурентной борьбы

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG.

Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности. Об этом в пятницу заявил директор ФБР США Кристофер Рей на выступлении в Вашингтоне.

"Ни одна страна не представляет большей угрозы в сфере шпионажа, чем Китай. Китай впервые применил социальный подход к краже инновационных технологий всеми возможными способами у большого числа компаний, университетов и организаций. Они делают это через разведывательные службы, государственные предприятия, якобы частные компании, через студентов и ученых", - заявил он.

"Это выходит за рамки свободной экономической конкурентной борьбы. Это незаконно и угрожает нашей экономической, национальной безопасности. Они стремятся добиться экономического развития за наш счет, и США далеко не их единственная цель", – сказал Рэй.

Как ранее заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, для президента США Дональда Трампа приоритетом является вопрос о краже интеллектуальной собственности, в которой США обвиняют Китай, а также практика, в соответствии с которой власти азиатской страны в качестве условия доступа их продукции на свой рынок требуют от иностранных инвесторов передачи прав на использование их технологий китайским партнерам.

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Тег Китай, США, ФБР

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Источник:

ТАСС

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