Нам предстоят очень трудные две недели – Трамп о коронавирусе

«Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля», — заметил Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для США очень тяжелым периодом.

"Нам предстоит пройти через очень трудные две недели", — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

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При этом глава вашингтонской администрации выразил надежду, что потом страну ждет "свет в конце тоннеля". "Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля", — добавил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 184 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,7 тыс. человек. Как сообщила ранее телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за последние сутки в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, умерли 770 человек.

Ранее сообщалось, что введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно. Об этом также заявил президент США Дональд Трамп.

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