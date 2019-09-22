Напомнить о военной мощи: Помпео рассказал, зачем США посылают армию в Саудовскую Аравию

В то же время США выступает за решение конфликта дипломатическим путем

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перебросив дополнительные силы на Ближний Восток, Соединенные Штаты повысят боеспособность Вооруженных сил Саудовской Аравии, чтобы помешать Ирану атаковать королевство. Об этом информирует ABC.

"Это повысит их (вооруженные силы Саудовской Аравии, – ред.) боеготовность и поможет поднять боевой дух", — отметил Помпео.

По его словам, переброска дополнительных американских войск на Ближний Восток должна "затруднить для Ирана" нанесение ударов ракетами или беспилотниками по саудовским объектам.

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"Я нахожусь в ООН в Нью-Йорке, мы будем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь на то, что Объединенные Нации займут твердую позицию в данном вопросе", — сказал госсекретарь США.

По его словам, сессия Генеральной Ассамблеи ООН и "предназначена для решения таких вопросов, как нападение одного государства на другое".

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Также госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет использовать до конца все возможности для урегулирования конфликта с Ираном дипломатическим путем.

"Президент Трамп и я хотим предоставить дипломатии все шансы на успех. Но я считаю, что если мы перестанем верить в свою способность убедить иранский режим вести себя так, как мы просим, вести себя как нормальное государство, то весь мир, включая иранский режим, знает о военной мощи Америки", — сказал Помпео.

Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что введет санкции в отношении Центрального банка Ирана .

Кроме этого, Иран после направления американских войск в Саудовскую Аравию пригрозил масштабными ответными атаками в случае нападения на свою территорию.

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