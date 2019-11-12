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NASA представило свой первый электрический самолет: видео

12 ноября, 19:07

В новинке предусмотрено четыре места и она рассчитана на короткие рейсы

NASA представило свой первый полностью электрический самолет. Разработки X-57 Maxwell продолжались с 2015 года. В новинке предусмотрено четыре места. Питается судно от литий-ионных батарей, разработанных NASA. Maxwell предназначен для коротких рейсов и может быть своеобразным воздушным такси.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали о том, как первое воздушное такси поднялось в небо. Прототип пятиместного летающего автомобиля вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам, разгоняющим транспортное средство до скорости 100 км/ч.

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А еще мы писали о том, что самый странный самолет в мире сделает полеты еще дешевле. Известная авиакомпания KLM из Нидерландов взялась за финансирование прототипа V-образного самолета, предназначенного для того, чтобы разместить пассажиров в крыльях для экономии топлива и снижения аэродинамического сопротивления.

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А пока самолеты-такси и летающие автомобили не получили широкого распространения, Вертолет вместо такси начал обслуживать клиентов в США. Стоимость рейса – 200 долларов, что в три раза дешевле поездки на обычном такси на аналогичное расстояние

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NASA самолет электросамолеты

Источник: Сегодня

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