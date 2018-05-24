Наш ядерный потенциал мощнее: обнародован полный текст письма Трампа к Ким Чен Ыну

Сегодня, 19:09

В письме президент США назвал причину отмены саммита

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что решил отменить свое участие в двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в его письме, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома.

В письме Трамп выразил выразил признательность Ким Чен Ыну "за то время, терпение и усилия, вложенные в последние по времени переговоры и консультации, связанные с запланированным на 12 июня в Сингапуре саммитом, которого ожидали обе стороны". 

"Нас проинформировали, что проведение встречи было запрошено Северной Кореей, однако для нас это мало что значит. Я очень рассчитывал встретиться там с Вами", – говорится в документе.

"К сожалению, исходя из огромного гнева и открытой враждебности, проявленной в вашем последнем заявлении, я чувствую, что в это время неуместно проводить эту давно запланированную встречу. Следовательно, пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб миру, не состоится", – отмечается в документе. "Вы говорите о ядерных потенциалах, но наш настолько силен, что я молюсь Богу, чтобы его никогда не использовали", – добавил глава государства. 

Одновременно президент США заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды [в будущем]", – подчеркивается в письме. "Если вы измените свое мнение относительно важнейшего саммита, пожалуйста, пишите или звоните мне", – добавил Трамп.

"Мировое сообщество и, в частности, Северная Корея упустило прекрасную возможность обеспечить прочный мир, а также процветание и богатство [для Пхеньяна]. Эта упущенная возможность представляет собой поистине печальный момент в истории", – заключил американский лидер.

Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
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