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Нашествие ведьм во Флориде: два десятка гребцов необычно отпраздновали полнолуние – видео

15 октября, 18:43

Американцы продолжают готовиться к Хэллоуину

Ведьмовское нашествия во Флориде. Там уже готовятся к Хэллоуину. Поэтому два десятка гребцов переоделись в ведьм и колдунов, чтобы отпраздновать октябрьское полнолуние. Метлы заменили на весла, встали на доски для серфинга и поплыли навстречу закату. Такое костюмированное представление на воде несколько лет назад стала устраивать местная жительница Карен Турман. Сначала ради развлечения предложила друзьям в Фейсбуке, а потом в ведьмовских заплывах стали участвовать и другие жители архипелага Флорида Кис.

Напомним, подготовка к Хэллоуину в США идет уже полным ходом. Ведь американцы очень любят этот праздник и отмечают его самыми необычными образами. Так рранее новости "Сегодня" писали о том, что дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве. Два десятка дайверов погрузились на морское дно у побережья города Ки-Ларго во Флориде. Там уже начали готовиться к Хэллоуину.

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А еще мы разбирались в том, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками. Мы рассмотрели лучшие идеи с фото, чтобы сделать идеальный Светильник Джека, который можно будет с гордостью поставить на свой подоконник 31 октября.

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США Хэллоуин флорида полнолуние заплыв серфер

Источник: Сегодня

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