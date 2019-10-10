Скандал в США продолжается: нашлась биологическая мать брошенной усыновителями украинки с карликовостью

Женщина из Николаева утверждает, что родила Наталью Барнетт в 2003 году

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Нашлась родная мать украинки с карликовостью. История девушки шокировала Соединенные Штаты. Наталья Барнетт оказалась в центре уголовного дела в прошлом месяце.

Напомним, приемные родители покинули ее и переехали в Канаду. Объяснили тем, что Наталья, самом деле, не ребенок, а взрослый человек, еще и с психическими расстройствами. Также приемные родители утверждают, что Наталья даже пыталась их убить. Теперь девушка живет у других опекунов.

А журналисты британского издания Daily Mail нашли ее биологическую мать. 40-калетняя Анна Гава живет в Николаеве. Дочь оставила в родильном отделении по совету врачей. Те считали, что ребенок станет инвалидом. Бывшие опекуны Натальи врут о возрасте – уверена Анна. Потому что девушка на самом деле несовершеннолетняя.

"Это моя дочь. Ей сейчас 16. Я родила ее 2 сентября 2003года. Доченька, прости меня за то, что произошло. Приезжай, чтобы мы увиделись" – говорит Анна.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о случае жестокого обращения с усыновленным ребенком в Украине. Так в Днепре за избиение ребенка женщину лишили родительских прав. Шестилетний Владик попал в реанимацию с гематомой на пол-лица, все тело было в синяках и ссадинах. По словам ребенка, его побила приемная мать.

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