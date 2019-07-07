НАТО готовит ответ на ракетное решение России

Зеркальный ответ Москве заключается в создании собственных ракетных средств наземного базирования

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НАТО рассмотрит возможность модернизации своих систем противоракетной обороны в ответ на развертывание новой российской ракеты средней дальности и выхода Москвы из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на слова нескольких европейских представителей, пишет "Радио Свобода".

"Зеркальный ответ" Москве – создание собственных ракетных средств наземного базирования – в НАТО считают малопривлекательной альтернативой, отмечает издание.

Если 29 членов альянса не смогут договориться о перепрофилировании ПРО, которая противостоит межконтинентальным баллистическим системам, то у них останется компромиссный вариант в виде создания узкоцелевых комплексов по перехвату российских крылатых ракет.

Вероятно, эти комплексы будут оснащены современными средствами поражения, использующими микроволновую и лазерную энергию.

Переориентация на Россию противоракетной обороны, которая сейчас нацелена на отражение угроз на ракетных направлениях вне зоны ответственности НАТО со стороны Ирана, может вызвать глубокий раскол внутри Североатлантического союза. Кроме того это может вызвать резко негативную реакцию Кремля, пишет газета.

"Это непоправимо испортит отношения с Москвой и обернется реальной эскалацией напряженности", - заявил экс-сотрудник Пентагона Джеймс Таунсенд, которого цитирует The New York Times.

Как известно, в декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, то есть со 2 августа договор утратит силу.

Ранее мы писали, что Американское руководство не стремится к новой гонке вооружений, поэтому не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты класса "земля-земля". Об этом в своем Twitter заявил 27 июня Марк Эспер. Он также отметил, что провел встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом, где обсуждался вопрос "продолжающегося нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Напомним, ранее в этом году глава польского МИД Яцек Чапутович сказал, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр также не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО.

Ранее в этом году Белый дом объявил, что США приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с подписанием которого СССР и Америка прекратили ядерную гонку в 1987 году. Подробнее смотрите в сюжете:

США вышли из ракетного договора

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