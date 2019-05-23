Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

НАТО готовится к кибервойне: Столтенберг раскрыл детали

23 мая, 14:36

Альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер",

Фото: AFP

НАТО ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах". Об этом в четверг заявил генсек НАТО Йенс Солтенберг, выступая на конференции альянса по кибербезопасности в Лондоне, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Он также подчеркнул, что альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер", вплоть до военных, в ответ на кибернападения. Столтенберг напомнил, что на саммите в Варшаве в 2016 году главы государств и правительств НАТО определили киберпространство "как одну из потенциальных зон военных действий, наряду с сушей, морем и воздушным пространством".

"Союзники (страны альянса – Ред.) должны быть готовы отражать кибератаки. И когда необходимо, мы должны быть готовы использовать наши кибернетические возможности, чтобы воевать с врагом, – заявил он. - Отдельные страны НАТО (и не в последнюю очередь Великобритания) уже успешно сделали это в нашей войне против "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Используя свои наступательные кибервозможности, они смогли подавить пропаганду ИГ, существенно подорвать их системы связи для координации нападений или набора новых боевиков".

В качестве примера отражения кибератак Столтенберг повторил озвученные Нидерландами в октябре прошлого года обвинения против России, которая шестью месяцами раньше – в апреле 2018 года пыталась организовать взлом компьютерной сети штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия для сбора данных по делу Скрипалей. Причем этот взлом должны были осуществить трое российских агентов из припаркованной у штаб-квартиры машины.

"Обличение организаторов кибератак должно служить серьезным сдерживающим фактором для проведения", - подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, чтобы "кибернетическое сдерживание давало полный эффект, потенциальные агрессоры должны знать, что мы не ограничиваем себя ответом в киберпространстве в ответ на нападение в киберпространстве".

"Мы хотим и будем использовать полный спектр возможностей, имеющихся в нашем распоряжении, – заявил он. - Лидеры НАТО согласились, что кибернетическая атака может привести к активации Пятой статьи базового договора НАТО".

Пятая статья Вашингтонского договора подразумевает коллективный военный ответ всего альянса в случае агрессии против одного из его членов.

Ранее сообщалось, что страны НАТО подготовили совместный ответ на кибератаки России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НАТО, кибератака, Столтенберг

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО готовится к кибервойне: Столтенберг раскрыл детали". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доверие к Украине: что значит новое заявление НАТО о поддержке

Сегодня, 13:09

Военный эксперт говорит, что это подтверждает военную и финансовую помощь Украины

Хомчак рассказал, как будет проходить реформа Генштаба ВСУ

Сегодня, 10:19

Работа со стратегическими советниками в Министерстве обороны и в Вооруженных силах уже организована

Страны НАТО подготовили совместный ответ на кибератаки России – МИД Великобритании

Сегодня, 10:02

Российские спецслужбы организовали глобальную кампанию, нацеленную на критические объекты инфраструктуры

Швейцария присоединится к подразделению киберзащиты НАТО в Эстонии

Сегодня, 08:48

Швейцария будет участвовать в работе центра в качестве так называемой contributing nation, то есть "нации, вносящей свой вклад"

В РФ: Зеленский хочет завезти евреев в «зачищенный» Донбасс

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Ребров: Я возмущен решением Петряка

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Куркума спасет больные суставы

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Сегодня, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

У Леонардо ДиКаприо отобрали "Оскар"

Кабмин значительно усложнил установку котлов и бойлеров дома
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь