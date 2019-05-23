НАТО готовится к кибервойне: Столтенберг раскрыл детали

Альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер",

Фото: AFP

НАТО ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах". Об этом в четверг заявил генсек НАТО Йенс Солтенберг, выступая на конференции альянса по кибербезопасности в Лондоне, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Он также подчеркнул, что альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер", вплоть до военных, в ответ на кибернападения. Столтенберг напомнил, что на саммите в Варшаве в 2016 году главы государств и правительств НАТО определили киберпространство "как одну из потенциальных зон военных действий, наряду с сушей, морем и воздушным пространством".

"Союзники (страны альянса – Ред.) должны быть готовы отражать кибератаки. И когда необходимо, мы должны быть готовы использовать наши кибернетические возможности, чтобы воевать с врагом, – заявил он. - Отдельные страны НАТО (и не в последнюю очередь Великобритания) уже успешно сделали это в нашей войне против "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Используя свои наступательные кибервозможности, они смогли подавить пропаганду ИГ, существенно подорвать их системы связи для координации нападений или набора новых боевиков".

В качестве примера отражения кибератак Столтенберг повторил озвученные Нидерландами в октябре прошлого года обвинения против России, которая шестью месяцами раньше – в апреле 2018 года пыталась организовать взлом компьютерной сети штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия для сбора данных по делу Скрипалей. Причем этот взлом должны были осуществить трое российских агентов из припаркованной у штаб-квартиры машины.

"Обличение организаторов кибератак должно служить серьезным сдерживающим фактором для проведения", - подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, чтобы "кибернетическое сдерживание давало полный эффект, потенциальные агрессоры должны знать, что мы не ограничиваем себя ответом в киберпространстве в ответ на нападение в киберпространстве".

"Мы хотим и будем использовать полный спектр возможностей, имеющихся в нашем распоряжении, – заявил он. - Лидеры НАТО согласились, что кибернетическая атака может привести к активации Пятой статьи базового договора НАТО".

Пятая статья Вашингтонского договора подразумевает коллективный военный ответ всего альянса в случае агрессии против одного из его членов.

Ранее сообщалось, что страны НАТО подготовили совместный ответ на кибератаки России.

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