НАТО заявило о нарушении Россией воздушного пространства альянса

Российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство члена НАТО Дании, пытаясь перехватить бомбардировщик В-52 Военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном 31 августа в Брюсселе, передает CNN.

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Согласно заявлению инцидент в воздушном пространстве альянса над Балтийским морем произошел поздно вечером в пятницу, 28 августа, когда бомбардировщик В-52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм.

"Российский Су-27, летевший из Калининграда, вошел в воздушное пространство Дании над островом сразу за B-52, чем значительно нарушил воздушное пространство страны НАТО", – говорится в документе.

Для противодействия нарушению были запущены датские самолеты быстрого реагирования, но российский истребитель повернул назад и не был перехвачен.

"Датские самолеты остались в воздухе патрулировать, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства", – говорится в заявлении.

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В НАТО такдже отметили, что подобный ицидент "существенного нарушения международного права" произошел впервые за несколько лет и в альянсе считают, что Россия вышла на "новый уровень провокационного поведения".

Напомним, 29 августа Командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило о перехвате американскими военными шести российских военных самолетов у побережья Аляски в ночь с 27 на 28 августа.

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