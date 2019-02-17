Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН

По словам Науэрт, она отказывается от борьбы за должность ради своей семьи

Фото: Getty Images

Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8ba/548/5c68ba54820a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8ba/548/5c68ba54820a8.jpg 2019-02-17T03:25:00+02:00 США По словам Науэрт, она отказывается от борьбы за должность ради своей семьи

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН. Об этом говорится в заявлении американского дипведомства, опубликованном в субботу.

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда", — приводятся в сообщении слова Науэрт. "Служба в администрации США в течение последних двух лет была огромной честью для меня, я всегда буду благодарна президенту (Дональду Трампу), госсекретарю (Майклу Помпео) и своим коллегам по Госдепартаменту за их поддержку", — сообщила она.

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В пресс-релизе не указывается, будет ли и далее Науэрт возглавлять пресс-службу ведомства, при этом в тексте сообщения она обозначается как "официальный представитель" Госдепартамента. "Я желаю Хезер всего самого лучшего. Знаю, что она будет прекрасно представлять нашу страну на любой должности, на которой она окажется в будущем", — заявил госсекретарь Помпео.

7 декабря 2018 года президент Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН. Она возглавляет пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала "Фокс ньюс".

Напомним, что действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".

Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".

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