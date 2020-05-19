Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Мировые новости
  2. США

Найдены люди с иммунитетом к коронавирусу: что их объединяет

19 мая, 12:32

Станислав Кожемякин

Переболевшие SARS 17 лет назад невосприимчивы к COVID-19

Люди, которые пережили пандемию SARS в 2003 году, обладают иммунитетом и к новому коронавирусу, который вызывает болезнь COVID-19.

Об этом говорится в совместной статье американских и швейцарских ученых, которая была опубликована в научном журнале Nature.

Исследователи пишут, что те, кто переболел SARS-пневмонией, обладают антителами, которые не дают вирусу SARS-CoV-2 (возбудителю COVID-19) проникнуть в клетку и заразить ее.

Реклама

Это происходит благодаря тому, что и этот вирус, и его старший "брат" SARS-CoV, который привел к эпидемии 17 лет назад, относятся к одному подроду – сарбековирусы. Они также имеют идентичные части структуры, которые антитела могут связывать.

В тренде
В Европе первая страна официально заявила о конце эпидемии коронавируса

На этом фоне исследователи советуют применять смеси антител для лечения тяжелых осложнений у пациентов с COVID-19 или профилактики у людей с высоким риском заражения.

Напомним, ранее группа ученых из Тайваня и Австралии изучила более 100 образцов коронавируса, взятого в разных странах мира, и выявила, что один из экземпляров мутировал в менее опасную форму.

А вот в США объявили об успешном завершении первой фазы испытания вакцины от коронавируса. Экспериментальный препарат mRNA-1273, на основе которого и планируют разработать лекарство, был создан биотехнологической компанией Moderna, Inc.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ученые иммунитет исследование коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото
Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фотоFun
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в Украине
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в УкраинеСША
Власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцев
Власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцевСША
Посол рассказал, какое вооружение Украина может закупить у США
Посол рассказал, какое вооружение Украина может закупить у СШАУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...