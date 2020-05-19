Найдены люди с иммунитетом к коронавирусу: что их объединяет

Переболевшие SARS 17 лет назад невосприимчивы к COVID-19

Люди, которые пережили пандемию SARS в 2003 году, обладают иммунитетом и к новому коронавирусу, который вызывает болезнь COVID-19.

Об этом говорится в совместной статье американских и швейцарских ученых, которая была опубликована в научном журнале Nature.

Исследователи пишут, что те, кто переболел SARS-пневмонией, обладают антителами, которые не дают вирусу SARS-CoV-2 (возбудителю COVID-19) проникнуть в клетку и заразить ее.

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Это происходит благодаря тому, что и этот вирус, и его старший "брат" SARS-CoV, который привел к эпидемии 17 лет назад, относятся к одному подроду – сарбековирусы. Они также имеют идентичные части структуры, которые антитела могут связывать.

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На этом фоне исследователи советуют применять смеси антител для лечения тяжелых осложнений у пациентов с COVID-19 или профилактики у людей с высоким риском заражения.

Напомним, ранее группа ученых из Тайваня и Австралии изучила более 100 образцов коронавируса, взятого в разных странах мира, и выявила, что один из экземпляров мутировал в менее опасную форму.

А вот в США объявили об успешном завершении первой фазы испытания вакцины от коронавируса. Экспериментальный препарат mRNA-1273, на основе которого и планируют разработать лекарство, был создан биотехнологической компанией Moderna, Inc.

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