Назван новый пресс-секретарь Белого дома
Она приступит к работе уже 1 июля
Новым пресс-секретарем Белого дома, вместо покинувшей эту должность Сары Сандерс, станет Стефани Гришэм. Об этом сообщила первая леди США Милания Трамп в Twitter.
"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома", – заявила Трамп.
Как известно, Стефани Гришэм является официальным представителем Мелании Трамп. С 1 июля 2019 года она приступит к своей новой должности.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома вместо Сары Сандерс.
О том, что Сара Сандерс вскоре покинет пост пресс-секретаря Белого дома, Трамп объявил 13 июня. По его словам, она вернется в свой родной штат Арканзас. Трамп также выразил надежду, что 36-летняя Сандерс решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.
Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этом посту Шона Спайсера.
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