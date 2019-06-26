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Назван новый пресс-секретарь Белого дома

26 июня, 00:45

Она приступит к работе уже 1 июля

Фото: AFP

Новым пресс-секретарем Белого дома, вместо покинувшей эту должность Сары Сандерс, станет Стефани Гришэм. Об этом сообщила первая леди США Милания Трамп в Twitter.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома", – заявила Трамп.

Как известно, Стефани Гришэм является официальным представителем Мелании Трамп. С 1 июля 2019 года она приступит к своей новой должности. 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома вместо Сары Сандерс.

О том, что Сара Сандерс вскоре покинет пост пресс-секретаря Белого дома, Трамп объявил 13 июня. По его словам, она вернется в свой родной штат Арканзас. Трамп также выразил надежду, что 36-летняя Сандерс решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этом посту Шона Спайсера.

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Тег выборы, США, Трамп, Сандерс

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