Названа причина гибели цивилизации майя

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Исследователи проанализировали отложения озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан

Пирамида майя. Фото: pixabay.com
Пирамида майя. Фото: pixabay.com

Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что древняя цивилизация майя могла погибнуть из-за продолжительной и сильной засухи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Science Alert.

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения. Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих исчезновение цивилизации нехваткой плодородных почв и питьевой воды, эпидемией или завоеванием другими народами Центральной Америки.

Исследователи проанализировали отложения озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан, чтобы определить климатические условия во времена существования цивилизации майя. В случае продолжительной засухи объем воды в озере должен был значительно сократиться, в результате чего образовывались кристаллы гипса с включенной в них водой.

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Ученые обнаружили, что с 800 по 1000 год нашей эры количество осадков снизилось на 70 процентов. Засуха совпадала с началом Средневекового климатического оптимума — эпохи относительно теплого климата в Северном полушарии, вызванной повышенной солнечной активностью и снижением количества вулканических извержений.

Ранее захоронение верховного вождя древних майя было найдено недалеко от руин города Вака в северной Гватемале. 

Кроме того, археологи обнаружили секретный проход, который, как они полагают может привести к карстовому подземному озеру (сеноту) под основанием древнего храма в Чичен-Ице. Ученые надеются, что новый замурованный проход приоткроет завесу над тайной древних верований народа майя.
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Источник:

Lenta.ru

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