Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Названы штаты, которые станут следующими "жертвами" урагана "Дориан"

4 сентября, 09:30

Есть угроза сильных наводнений

Флорида в преддверии урагана

Флорида в преддверии урагана / Фото: AFP

Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Об этом сообщили во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 49 м/с. Ураган находится примерно в 150 км к востоку от мыса Канаверал (штат Флорида). Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

Реклама

По оценкам центра, в течение ближайших суток эпицентр урагана "Дориан" пройдет в опасной близости от восточного побережья Флориды, а также Джорджии. В этих штатах есть угроза наводнений, по оценкам центра, сильный ветер и бури могут представлять угрозу для местных жителей. В четверг ураган будет находиться вблизи побережья Южной Каролины, а также Северной Каролины. На территории всех четырех штатов действует режим чрезвычайной ситуации, жителям некоторых районов предписана эвакуация.

В тренде
Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю
Дарья Белодед

Напомним, что на данный момент жертвами непогоды на Багамах считаются пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Багамы США наводнение ураган погибшие угроза флорида Дориан

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фотоСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
Опубликовано впечатляющее видео урагана
Опубликовано впечатляющее видео урагана "Дориан" на БагамахСША
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика

Новости партнеров

Loading...