Названы штаты, которые станут следующими "жертвами" урагана "Дориан"

Флорида в преддверии урагана / Фото: AFP

Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Об этом сообщили во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 49 м/с. Ураган находится примерно в 150 км к востоку от мыса Канаверал (штат Флорида). Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

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По оценкам центра, в течение ближайших суток эпицентр урагана "Дориан" пройдет в опасной близости от восточного побережья Флориды, а также Джорджии. В этих штатах есть угроза наводнений, по оценкам центра, сильный ветер и бури могут представлять угрозу для местных жителей. В четверг ураган будет находиться вблизи побережья Южной Каролины, а также Северной Каролины. На территории всех четырех штатов действует режим чрезвычайной ситуации, жителям некоторых районов предписана эвакуация.

Напомним, что на данный момент жертвами непогоды на Багамах считаются пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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