"Не будьте дураком": Трамп отправил письмо Эрдогану

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Президент США Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком". Об этом говорится в официальном письме президента США, сообщает The New York Times.

"Договоримся о хорошей сделке! Вы не хотите нести ответственность за массовые убийства тысяч людей, а я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики – но я пойду на это", – написал Трамп.

Американский президент отметил, что США готовы вести переговоры с Турцией, и они готовы пойти на уступки. Кроме того, Трамп посоветовал Эрдогану войти в историю в позитивном ключе, а не на стороне зла.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео 16 октября направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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