Ничего предосудительного: Помпео оценил разговор Трампа и Зеленского

Я знаю только то, что слышал этот разговор по телефону и считал, что президент Трамп справился с ним надлежащим образом, - заявил Помпео

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В июльском разговоре президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского не было ничего предосудительного. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

"Я знаю только то, что слышал этот разговор по телефону и считал, что президент Трамп справился с ним надлежащим образом", — отметил госсекретарь. Он акцентировал внимание на том, что именно администрация Трампа предоставила оборонительные вооружения Украине.

"Этот телефонный разговор соответствовал всем установкам, выработанным давно во время серии бесед с президентом Трампом, посвященных выработке внешнеполитического курса. Наш курс по отношению к Украине был ясен всегда. У президента имелись реальные основания для беспокойства о том, что европейцы вкладывались недостаточно, а мы (США — Ред.) выделяли больше своей справедливой доли", — заключил Помпео.

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Его попросили прокомментировать показания в Конгрессе США сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александера Виндмана, который утверждал, что ключевые слова в опубликованной стенограмме июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского были пропущены. Госсекретарь посетовал, что не может выступать с комментариями, так как не ознакомился с показаниями Виндмана. Помпео объяснил это тем, что демократы проводят слушания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента в закрытом режиме и не допускают представителей Госдепартамента.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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