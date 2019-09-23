Не говорил: Трамп опроверг связь между расследованием против Байдена и помощью Украине

Трамп заметил, что у него с Зеленским был очень невинный телефонный разговор

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина получит помощь от США только тогда, когда начнет расследование, связанное с участником президентской гонки в США Джо Байденом.

"Нет, я не говорил, не говорил", – заявил Трамп в ответ на вопрос, говорил ли он Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в случае расследования против Джо Байдена и его семьи.

Трамп заметил, что у него с Зеленским был "очень невинный телефонный разговор".

"Это был звонок с поздравлениями, так как тогда он только стал президентом", – резюмировал Трамп.

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Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

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"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

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