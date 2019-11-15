Не нужна помощь Украины: Трамп сделал громкое заявление о выборах в США

Президент уверен в своей победе над Байденом

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для того, чтобы победить на президентских выборах в 2020 году. Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Луизиана.

"Давайте обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", — заявил Трамп.

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Президент отметил, что на прошлых президентских выборах ему удалось одержать победу над "династией Бушей, затем — над династией Клинтонов, после чего мы победили очень жуликоватую группу Обамы".

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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