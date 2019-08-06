"Не повышайте ставки": в США обратились к России по поводу Венесуэлы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал Россию воздержаться от оказания помощи властям Венесуэлы.
"Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует ее финансы: "Не повышайте ставки в заранее проигранном пари", - сказал Болтон на проходящей в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал Россию воздержаться от оказания помощи властям Венесуэлы. "Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует ее финансы: "Не повышайте ставки в заранее проигранном пари", – сказал Болтон на проходящей в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле.
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