Джон Болтон. Фото: AFP

"Не повышайте ставки": в США обратились к России по поводу Венесуэлы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD.jpg 2019-08-06T19:08:00+03:00 США Болтон призвал Россию воздержаться от оказания поддержки властям Венесуэлы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал Россию воздержаться от оказания помощи властям Венесуэлы.

"Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует ее финансы: "Не повышайте ставки в заранее проигранном пари", - сказал Болтон на проходящей в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

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Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал Россию воздержаться от оказания помощи властям Венесуэлы. "Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует ее финансы: "Не повышайте ставки в заранее проигранном пари", – сказал Болтон на проходящей в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле.

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